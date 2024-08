Calabria, l’edilizia “malata” preoccupa l’Ance. "Nei cassetti fiscali fermi 200 milioni"

La situazione relativa ai crediti fiscali bloccati nei cassetti delle imprese edili in Calabria è particolarmente critica. L’inchiesta condotta da questo giornale negli ultimi due giorni è servita a confermare l’esistenza di un “mercato” parallelo che ruota attorno alle imprese che operano nel settore. La preoccupazione non attraversa soltanto imprenditori e operai, ma investe anche i vertici di Ance Calabria. «Il contesto è problematico - ragiona Roberto Rugna, presidente dell’associazione costruttori edili - non tanto e non solo per il blocco imposto alla misura del Superbonus ma perché il governo non ha inteso regolamentare la fase transitoria fra i lavori in corso e lo stop alla misura. Tutto ciò ha determinato il blocco finanziario della cessione dei crediti su tutti i lavori in corso determinando una forte crisi di liquidità e di mancato rientro degli investimenti da parte delle imprese. Oltre 3 miliardi e mezzo di euro gli investimenti generati in Calabria per interventi su circa 16 mila edifici, di cui il 93,8% di lavori realizzati che hanno costituito un forte volano di sviluppo per tutto il settore edile nella nostra regione. Essendo realizzata la quasi totalità degli interventi è evidente come il blocco della cessione del credito abbia determinato una situazione di carenza di liquidità davvero delicata all’interno del sistema delle imprese. Stiamo parlando, in Calabria - secondo una stima effettuata presso le nostre imprese - di oltre 200 milioni di euro bloccati nei cassetti fiscali».