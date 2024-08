Zes in Calabria, una sfida zavorrata dalla carenza infrastrutturale

La Calabria dovrà trovare la sua dimensione nell’ottica della Zes unica ma avrà anche necessità di veder rafforzare la sua dotazione infrastrutturale, altrimenti i territori meglio collegati avranno sempre gioco facile. È una sfida nella sfida quella che attende la nostra regione che dalla Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno attende uno stimolo importante per la propria economia. La Calabria è del resto “testa di ponte” dell’Italia, e dell’Europa, nel Mediterraneo e con la Sicilia potrebbe quindi giocare un ruolo nevralgico.

Ma le sfide, dunque, sono tante. La recente approvazione del Piano strategico della Zes unica - che dovrà essere varato con apposito Dpcm - traccia la strada da seguire nel prossimo triennio. E già questo potrebbe essere un orizzonte temporale critico: una scelta imprenditoriale ha necessità di prospettive stabili e durature. Ma, come spiegato dal ministro Raffaele Fitto, lo strumento adottato è comunque “duttile” e l’obiettivo è anche quello di garantire continuità. Gli industriali staranno comunque a vedere cosa accadrà effettivamente.