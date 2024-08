Brand Calabria, i grandi eventi finanziati con 2,4 milioni di euro

Il totale dei fondi assegnati ammonta a 2,4 milioni di euro, 2 dei quali destinati a «eventi di pregio» e 400mila a quelli «innovativi e sperimentali», sempre con lo scopo di «promuovere l’immagine e il brand della Calabria». Il dipartimento Turismo della Regione, dopo il bando pubblicato a maggio, ha ora reso noti gli esiti provvisori della selezione. Il primo in graduatoria tra gli eventi ammessi e finanziabili è il Magna Graecia Film Festival (la XXI edizione della kermesse cinematografica) che ha chiesto e ottenuto un contributo di 200mila euro. Segue il Be Alternative Festival, rassegna di live open-air di musica contemporanea, a cui sono stati assegnati poco meno dei 73mila euro chiesti. Un altro festival, Armonie d’arte, ha chiesto 200mila euro e ne ha ottenuti 180mila; stessa richiesta ma minore contributo (150mila euro) per il Festival Teatro dei Ruderi.

Per il campionato mondiale di Formula Kite Youth il circolo velico Hang Loose di Gizzeria ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro, mentre 160mila (a fronte di una richiesta di 180mila) sono stati assegnati agli organizzatori del Premio letterario Caccuri. E ancora: 80mila euro al Festival dell’Aurora “Ri(e)voluzione”, 180mila euro per Primavera dei Teatri, 100mila euro (la metà di quanto richiesto) per “A farla amare comincia tu” del Comune di Catanzaro, 150mila euro al Peperoncino Festival, altrettanti rispettivamente al Festival d’Autunno e a Musicama Calabria, infine 100mila euro ciascuno per Trame Festival dei libri sulle mafie e Reggio Live Fest.