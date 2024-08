Il buco nero dei tributi locali. In Calabria riscossione ai minimi

Non una sorpresa, ma certo una triste conferma. In Calabria è record di mancata riscossione dei tributi locali. I Comuni non riescono a incassare quanto previsto da Imu, Tari e addizionale Irpef. Nell’ultima “Relazione finanziaria sugli enti locali” della Corte dei conti, le quote di riscossione per i Municipi di questa regione si attestano, nel biennio 2021/2022, intorno al 31-35 per cento. Manco a dirlo, è la percentuale più bassa del Paese. Seguono le realtà campane, intorno al 40-47 per cento, poi quelle laziali che navigano tra il 50 e il 57 per cento.

La sostanza è che, in molti casi, i Comuni sono costretti a fare i conti con buchi in bilancio che rendono difficile assicurare perfino i servizi fondamentali. Basti pensare che la differenza tra quello che si potrebbe riscuotere, e quello che realmente arriva nelle casse delle amministrazioni locali calabresi è superiore a 200 euro per abitante. Ancora peggio va con le tariffe dell’acqua, le rette degli asili nido e delle mense scolastiche, gli affitti degli immobili comunali.