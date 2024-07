Regione Calabria, 15 milioni di euro per l'inserimento dei giovani agricoltori

Continua l'impegno della Regione Calabria per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori per i quali saranno investiti altri 15milioni di euro. Arriva con decreto di recente pubblicazione sul sito www.calabriapsr.it la conferma degli impegni assunti dalla Regione Calabria nell’agosto 2023, con l’ufficializzazione della graduatoria definitiva delle domande del Pacchetto Giovani 2018. In quell'occasione, portando a compimento un percorso iniziato cinque anni prima, il Dipartimento Agricoltura ammise a finanziamento circa 300 istanze, per un controvalore di oltre 60 milioni.

“All’atto del mio insediamento - ricorda l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo - il Pacchetto Giovani 2018 era paralizzato da impedimenti burocratici legati alla struttura farraginosa del bando e dalla mancanza di copertura finanziaria. In questi anni abbiamo lavorato per risolvere le criticità esistenti e dopo aver sbloccato l’iter e ritagliato somme per 60 milioni, adesso siamo nelle condizioni di implementare la dotazione finanziaria”.