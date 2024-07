Cosenza, Klaus Algieri rieletto vicepresidente di Unioncamere nazionale

Il presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri, è stato eletto oggi per la seconda volta, vicepresidente di Unioncamere nazionale, l’Unione italiana delle Camere di Commercio.

Dopo aver ricoperto per tre anni l’incarico di vicepresidente con delega al lavoro, Klaus Algieri, primo presidente di una Camera di commercio calabrese eletto a far parte dell’Ufficio di presidenza nazionale, è stato quindi riconfermato - anche questo per la prima volta - dall’Assemblea riunitasi oggi per l’elezione del Presidente e dei nuovi componenti dell’organo, alla cui guida è estato rieletto Andrea Prete.

Il presidente ha indicato gli obiettivi del sistema camerale per il prossimo triennio, su sua proposta l’Assemblea ha anche rinnovato l’incarico di vice agli otto presidenti di Camere di commercio, componenti dell’Ufficio di presidenza di Unioncamere. La squadra di governo di Unioncamere costituita quindi da: