La Regione Calabria punta su lavoro femminile e turismo con due bandi da 6 milioni di euro ciascuno

“Oggi illustriamo il Fondo Imprese Femminili, l’avviso pubblico, in questo momento in pubblicazione, per il sostegno all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di donne e rilanciamo il bando Kaire Calabria, dedicato ai lavoratori del comparto turistico. Il nostro auspicio è quello di creare lavoro nella nostra Regione. Ribadisco lavoro serio, regolare, retribuito e di qualità. Si tratta di altri due tasselli importanti che rientrano nell’ambizioso Piano per il lavoro sul quale stiamo investendo molto e allo stesso tempo stiamo impiegando risorse per la formazione professionale di fondamentale importanza per avere lavoratori competenti. Continuiamo a investire sul lavoro che rappresenta la problematica più importante che abbiamo in Calabria e nel Centro Sud e lo facciamo dedicando risorse importante nel settore del turismo e sull’occupazione femminile. Vogliamo mettere in campo, con la collaborazione delle associazioni di categoria, delle imprese e dei sindacati, le condizioni per creare lavoro stabile e dare la possibilità ai calabresi di lavorare in Calabria”.