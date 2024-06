Regione Calabria a sostegno degli allevatori con 15 milioni di euro: bandi in preinformazione entro il 20 giugno

Una dotazione finanziaria complessiva di 15 milioni di euro nel quinquennio 2023-2027, con bandi in pre-informazione già prima del 20 giugno, per tutelare le razze in estinzione e arginare la portata dei danni derivanti dal diffondersi di tubercolosi bovina e brucellosi.

È questo il cuore del piano messo in campo dalla Regione a sostegno degli allevatori calabresi, su impulso della presidenza della Giunta regionale e dell’assessorato all’Agricoltura.

Gli interventi pianificati, in continuità con la programmazione 2014-2022, riguarderanno, anzitutto, gli allevamenti di razze (come ad esempio la vacca podolica, la capra rustica, il suino nero, la capra nicastrese e quella aspromontana) tipiche dell’appennino meridionale e connaturate alla storia della Calabria, di estremo pregio ed a rischio di estinzione. Per esse, già dal 2022, con apposita delibera di Giunta, si è dato il via ad una procedura che grazie al lavoro di Commissioni tecnico-scientifiche composte da esperti della Regione, dell’Arsac e delle tre università calabresi, ha portato all’istituzione del registro regionale della biodiversità, che al momento contiene 9 specie vegetali e 4 animali (podolica, capra dell’Aspromonte, suino nero, capra nicastrese).