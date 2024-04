Pnrr, al Sud impegnati 21 miliardi

Il Sud continua a segnare il passo sull’attuazione del Pnrr. Su 81 miliardi di euro di gare bandite, “soltanto” 21 miliardi si riferiscono al Sud, mentre 13 miliardi è la quota di quelle aggiudicate. Ad oggi, in tutto il Paese, complessivamente, sono stati spesi circa 45 miliardi, mentre dopo la revisione, i progetti che il Piano sta finanziando sono 266.500 per un valore di circa 134 miliardi. «Il Sud, devo dire, è un po’ più indietro», è stato il commento laconico di Biagio Mazzotta, ragioniere generale dello Stato, intervenuto all'ultima giornata del Festival Euromediterraneo dell'economia andato in scena a Napoli.

Per quanto riguarda la Calabria (fonte portale “Calabria Europa”), l’ultimo aggiornamento risalente a febbraio parla di 11,3 miliardi di euro per un totale di oltre 12.142 progetti già avviati. Tuttavia, di questi soltanto 777 (pari al 6,4%) risultano completati.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria