Tirocinanti della Calabria, i sindacati chiedono intervento del Governo e coinvolgono l’Anci

Il lungo inverno di mobilitazioni dei tirocinanti, organizzate da Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uil Temp e Usb Fds, ha portato per mesi alla ribalta dell’opinione pubblica e della politica regionale e nazionale, una delle vertenze più importanti per il mondo del lavoro in Calabria con più di 4.000 lavoratori coinvolti, distribuiti in circa 450 amministrazioni pubbliche.

Dopo l’approvazioned ell’emendamento del DL Milleprorogheche accoglie le deroghe normative affinché gli enti possano procedere alle assunzioni, è seguito un confronto sui territori tra le quattro sigle sindacali e i lavoratori per dare piena consapevolezza non solo di quanto conquistato ma anche del difficile percorso di quanto ancora è necessario ottenere per poter davvero superare la fase dei tirocini formativi e approdare ad un lavoro vero e tutelato. Manca,infatti,la parte economica, ossia quella dotazione finanziaria valutabile in circa 60 milioni di euro annui, perché gli Enti, in particolare i Comuni – notoriamente in gravi difficoltà finanziarie – possano procedere a concretizzare la norma che, altrimenti, rischia di restare lettera morta.