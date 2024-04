Domanda unica, in arrivo 22 milioni di euro per gli agricoltori calabresi

In liquidazione più di 22 milioni di euro in favore di oltre 34.000 ditte agricole, a titolo di Domanda Unica per l’annualità 2023. La conferma arriva dall’assessorato regionale all’agricoltura.

“Si tratta – spiega l’assessore Gianluca Gallo - di un’importante boccata d’ossigeno per gli imprenditori agricoli calabresi i quali, a dispetto delle difficoltà economiche del momento, portano avanti con grande forza di volontà e resilienza le proprie attività ed i propri progetti. La Regione sostiene quest’opera, fondamentale per il settore primario dell’economia regionale, garantendo certezze e risorse indispensabili”.

Nello specifico, con decreto n. 6 del fondo Feaga, l’organismo pagatore Arcea ha avviato le procedure di liquidazione per la campagna 2023 della Domanda unica (titoli) e degli aiuti accoppiati ed ecoschemi, legati alle misure volte a favorire la riduzione della resistenza antimicrobico ed il benessere animale; l’inerbimento delle colture arboree; la salvaguardia degli olivi di particolare valore paesaggistico; i sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento; gli interventi specifici per gli impollinatori.