Imprese e ricerca in Calabria, al via la presentazione “itinerante”

Ha preso il via ieri il roadshow di presentazione alle imprese e al territorio del bando regionale per il finanziamento di progetti di Ricerca & Sviluppo in partenariato tra aziende calabresi, Atenei e centri di ricerca . A ospitare la prima tappa è stata la sede territoriale catanzarese di Unindustria Calabria , dando così seguito a quanto nei giorni scorsi avevano sottolineato sia il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, che la sua vice, Giusy Princi, parlando della stretta collaborazione sul programma tra l’istituzione regionale e gli industriali calabresi.

«È un bando che abbiamo costruito assieme – ha ribadito Ferrara -. Questa sinergia ci ha consentito di mettere in piedi una misura importantissima per la nostra regione, per il nostro sistema produttivo: sono convinto che le nostre imprese possano fare il vero “salto di specie” facendo investimenti in conoscenza, innovazione e ricerca».

