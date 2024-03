Calabria, primo passo della Zes unica: attivato lo sportello Sud

Primi concreti e tangibili passi della nuova Zona economica Speciale unica: lo strumento di semplificazione per gli investimenti che è rappresentato dallo sportello unico è operativo. Un segnale importante, perché consente agli investitori in regime veloce di insediarsi in qualsiasi zona del Mezzogiorno e di avviare l’attività imprenditoriale, permettendo anche contemporaneamente di poter aprire sedi in tutte le regioni.

La cabina di regia unica che ha trasferito le competenze dalla Calabria e da altre regioni in capo alla struttura di missione nominata dal governo ha il fine di snellire le procedure e cancellare le differenze che si erano verificate tra i diversi territori. La Zes calabrese era in netto ritardo rispetto alle altre e questo cambio può rappresentare la rampa di lancio attesa da tanto tempo. Lo sportello Sud Zes consentirà la presentazione di progetti finalizzati all’avvio di attività economiche, ovvero di insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zes unica da parte delle imprese afferenti a tutti i settori, a meno del commercio. Lo sportello Sud Zes, inoltre, non consentirà la presentazione di progetti che prevedono la richiesta esclusiva della Scia e delle istanze relative a progetti di iniziativa pubblica di competenza dell’Autorità di sistema portuale.