L'Unione europea approva 120 mln di aiuti Stato per i collegamenti aerei da e per la Calabria

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell’Ue sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 120 milioni di euro per sostenere la creazione di nuovi collegamenti aerei passeggeri da e verso gli aeroporti della Calabria.

Lo scopo dello schema - si legge in una nota della Commissione - è migliorare la connettività tra la Calabria e altre regioni d’Europa, nonchè la mobilità dei residenti della Calabria. Nell’ambito del regime, che durerà fino al 27 marzo 2027, l’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette.

Il regime è aperto alle compagnie aeree che stabiliscono nuovi collegamenti tra uno qualsiasi dei tre aeroporti della Calabria e un aeroporto diverso nello Spazio comune europeo dell’aviazione. L’aiuto coprirà fino al 50% del costo delle tariffe aeroportuali sostenute da ciascun beneficiario per ciascuna rotta aerea di nuova costituzione.

Nesci, bene ok Ue a aiuti a Calabria per collegamenti aerei

«All’interno della disciplina degli aiuti di Stato, la Commissione europea approva il piano di aiuti italiano per 120 milioni alla Calabria per migliorare e qualificare la mobilità dei cittadini calabresi attraverso l'implementazione di collegamenti aerei da e per l’Europa». E' quanto dichiara in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Denis Nesci. «Un intervento della durata di quasi tre anni che intercetta tutto il nostro apprezzamento, perché era l’auspicio che già pubblicamente il partito Ecr aveva evidenziato nella convention che si è tenuta lo scorso settembre a Scilla. In quell'occasione - prosegue Nesci - emerse l’esigenza di favorire iniziative per rendere la Calabria più connessa così da poter divenire più attrattiva e più competitiva rispetto alle altre regioni d’Europa. E questa scelta della Commissione di autorizzare un piano italiano per la mobilità aerea dei calabresi, e non solo, va in quella direzione», conclude Nesci.