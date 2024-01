Sant’Agata Militello, vandalizzata nella notte una decorazione natalizia

Vandalizzata nella notte una decorazione natalizia noleggiata per le festività ed installata sulla centralissima piazza Vincenzo Consolo a Sant’Agata Militello. Ignoti hanno infatti danneggiato un arco a forma di cuore, la cui struttura appariva stamani visibilmente piegata. Divelto anche un vecchio pannello elettronico, un tempo adibito ad informazioni turistiche. Sull’accaduto, segnalato dal presidente della locale Pro Loco Pippo Natoli, che ha collaborato con il comune per il cartellone natalizio, l’amministrazione comunale e la Polizia Locale hanno avviato le verifiche del caso per cui si attende l’esame delle immagini del sistema di video sorveglianza cittadino.