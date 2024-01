Piani per la promozione del territorio, la Regione si affida a Fincalabra

Un progetto di accompagnamento e coordinamento “nello svolgimento delle attività di promozione territoriale”. La Regione si affida a Fincalabra per potenziare le strategie nello scacchiere del turismo, affidando alla società in house un incarico di collaborazione per i prossimi due anni e per la spesa di 1,7 milioni di euro.

È l’ennesimo tassello nel mosaico della giunta Occhiuto, che punta forte sul marketing territoriale attraverso il brand Calabria e sulla valorizzazione delle risorse interne. La convenzione predisposta dal dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità prevede l’elaborazione di un progetto di rafforzamento strategico. E in quest’ottica si è deciso di avvalersi di Fincalabra, che opererà su 4 ambiti: azioni integrate per il rafforzamento dell’immagine unitaria e del brand regionale, della destinazione Calabria nell’ambito della partecipazione a manifestazioni ed eventi promozionali nazionali ed internazionali, anche al fine di offrire opportunità di business per il sistema produttivo locale, soprattutto in ambito turistico; azioni di ideazione e realizzazione di concept e materiali promozionali diretti promuovere i diversi ambiti turistici regionali (cultura, natura, tradizioni, etc...) all’interno di manifestazioni fieristiche e promozionali affiancando al modello tradizionale ulteriori meccanismi di incontro - anche virtuali - tra domanda e offerta; azioni di coordinamento della governance e attività connesse e collaterali agli eventi fieristici e strategici diretti a rafforzare le filiere turistiche e produttive identitarie regionali, valorizzando i punti di eccellenza e consolidando i sistemi turistici territoriali; azioni di accompagnamento dipartimentale allo studio, analisi, predisposizione di atti amministrativi, linee guida, regolamenti e testi normativi inerenti il turismo e la mobilità, con supporto tecnologico alla gestione di dati, siti web e comunicazione integrata, nonché alla gestione di tavoli di coordinamento e delle partecipazioni strategiche regionali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria