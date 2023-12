La Regione Calabria pronta a nuove assunzioni: 283 entro la fine del 2023

Entro la fine dell’anno ci saranno 283 nuove assunzioni alla Regione Calabria. Il dato è stato riferito dall’assessore regionale all’Organizzazione Filippo Pietropaolo in occasione della firma dei contratti di 50 nuovi assunti, il primo contingente che entra negli uffici della Giunta a Catanzaro.

«Con queste assunzioni portiamo un’importante ventata di novità e introduciamo linfa nuova perchè sono tutti ragazzi, giovani, laureati o anche non laureati, che comunque hanno superato un concorso», ha commentato Pietropaolo. Pietropaolo ha poi dettagliato le 283 nuove assunzioni, che di fatto completano il piano di fabbisogno della Regione varato dalla Giunta a settembre, con lo svuotamento anche del bacino dei precari: «Oggi - ha spiegato l’assessore regionale all’Organizzazione - firmano il contratto 50 nuovi assunti per lo scorrimento di una graduatoria di un concorso fatto nel corso del 2023 e a seguire nei prossimi giorni fino a fine anno ci saranno altri contingenti con nuove firme di contratti per 75 persone, altre 57 persone, ci sarà la stabilizzazione di 6 persone selezionate dall’Agenzia di Coesione, ci sarà l’assunzione di 31 invalidi civili ai sensi della legge 68, cosa che la Regione Calabria non faceva da decenni, ci sarà l’assunzione di 6 operatori di categoria B dall’elenco delle vittime della criminalità organizzata e del dovere. Insomma, un’importante ventata di aria nuova in Cittadella, negli uffici amministrativi».

Queste nuove assunzioni - ha sostenuto poi Pietropaolo - sono «un importante segno del risultato di tutto il lavoro fatto nel 2022 e nel 2023, continueremo nel 2024 perchè nel 2024 si chiuderà l’ultimo grande concorso che abbiamo fatto per l’assunzione di 80 amministrativi: stanno per partire 925 colloqui che si svolgeranno a Roma presso il Formez, colloqui che ci daranno la possibilità poi di avere una graduatoria di 80 persone, da cui - ha riferito l’assessore regionale all’Organizzazione - prenderemo le 80 persone previste, più altre 70, quindi ci saranno altre 150 assunzioni nei primi mesi del 2024».