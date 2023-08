Prezzo dei carburanti: «Pieno choc, la Calabria è in ginocchio»

L’inflazione resta saldamente infiltrata nelle nostre vite pur se la sua arroganza, da mesi, non sembra più la stessa. La sua furia è in esaurimento con un indice che a luglio, in Calabria, è sceso ancora fino al +5,2% (a giugno era del +5,8%) dopo aver sfiorato, a inizio anno, il +10%. La curva dei rincari si raffredda anche se le finanze delle famiglie non sembrano pienamente godere degli influssi di queste correnti benefiche. Gli auspicati miglioramenti scivolano nel tritacarne dei tassi d’interesse che hanno finito per mangiarsi una quota considerevole dei redditi. Senza contare del salto in alto delle quotazioni dei carburanti che ha generato l’immancabile stangata sulle vacanze. La stangata alla colonnina si manifesta con aumenti quasi quotidiani dei prodotti petroliferi. Il deterrente dell’esposizione obbligatoria del prezzo medio, evidentemente, non ha avuto gli effetti sperati. Secondo Assoutenti, da maggio ad agosto, il gasolio ha fatto registrare un aumento del 5,6% mentre la benzina si ferma a un +4,9%. In Calabria i prezzi variano a seconda dell’insegna e dell’ubicazione della pompa. Naturalmente, quotazioni più elevate sull’A2. Certo, in Calabria non si registrano casi limite come quello segnalato sull’A8 Milano-Varese con la benzina venduta a 2,7 euro a litro, ma i prezzi sono ugualmente alti. Secondo l’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sull’autostrada del Mediterraneo risultano censiti 24 impianti di carburante. Si va dai due di Frascineto (Est e Ovest) ai due di Villa San Giovanni. Non tutte le quotazioni sono aggiornate a ieri come, ad esempio, quella del gasolio di Frascineto Ovest pari a 2,363 al servito che rappresenta il prezzo più alto in Calabria sull’A2 (tra quelli aggiornati). Molto meglio al self con 1,928 a litro. La benzina più cara, invece, è quella che viene erogata nell’impianto sulla carreggiata opposta (Frascineto Est) dove si spende 2,409 al servito e 2,179 al self. Il dato più economico del gasolio (tra quelli aggiornati) è a Villa San Giovanni Est con 2,116 al servito e 1,899 al self. Da Rogliano Est segnalano un prezzo del gasolio al self di 1,849 al litro che sarebbe il più conveniente sulla rete autostradale. Ma la comunicazione risulta del 12 agosto.

