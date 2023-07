Ripopolare gli splendidi borghi della Calabria, presentata l'iniziativa di Confartigianatio e Openjobmetis

La forza della sinergia per offrire opportunità di lavoro e, allo stesso tempo, ripopolare gli splendidi borghi della Calabria: è il frutto dell'accordo siglato tra Confartigianato Imprese Catanzaro e Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, con Albatros (rete nazionale di professionisti e imprese specializzata nella tutela delle realtà locali) e AIA – Associazione Italo Argentinos, realtà senza scopo di lucro nata per nutrire il dialogo e le relazioni di scambio tra l’Italia e le comunità di persone italo discendenti.

In virtù delle rete creata, le persone che oggi risiedono in Argentina, in possesso di cittadinanza italiana, potranno considerare l’opportunità di venire a vivere e a lavorare in Italia, e in particolare in Calabria, nella cui Regione sarà possibile trovare impiego grazie a Openjobmetis e una sistemazione alloggiativa resa disponibile dall’impegno di Confartigianato Imprese di Catanzaro, presso cui ha sede, in Italia, l’Associazione AIA.

L'intesa è stata presentata nella sede di Confartigianato Imprese Catanzaro.

“La Calabria – ha spiegato Raffaele Mostaccioli, segretario Provinciale Confartigianato Imprese Catanzaro – condivide con il resto del Paese un’ormai sistemica necessità di personale da avviare nei più svariati settori produttivi, anche al di là dell’emergenza estivo-turistica di cui tanto si parla in questo momento. Ma non solo. Tutta la Regione soffre delle conseguenze di un progressivo calo demografico che ha come effetto più eclatante lo spopolamento di borghi dalla caratteristiche paesaggistiche uniche. Pensiamo a luoghi come Badolato, noto come il Borgo degli Angeli, ma anche Gumeno, Nicastrello, Perlupo e tutte le località vicine a Tropea. Il nostro desiderio è quello di non vedere altre scuole chiudere per mancanza di scolari e di poter fare della nostra terra un luogo di rilancio economico e sociale, nonché di destinazione per persone che abbiano voglia di trovare in Italia una nuova sistemazione, anche in compagnia dei propri figli.”

“Il link tra Confartigianato Catanzaro e l’Associazione Italo Argentinos – ha affermato Daniela Pomarolli, Head of International Recruitment di Openjobmetis – ci offre l’occasione per rivolgere i nostri servizi di ricerca, selezione e formazione del personale anche a nuove risorse provenienti dall’estero, in particolare dall’Argentina La nostra è del resto una lunga esperienza in tema di accoglienza in Italia dei più vari professionisti provenienti dall’estero, in primis infermieri, di cui il nostro Paese patisce una cronica necessità.”

“Con questa nuova intesa – ha evidenziato Domenico Totino, responsabile Openjobmetis Calabria – intendiamo allargare a più ambiti la possibilità di venire a vivere e lavorare regolarmente in Italia e in particolare in Calabria, una Regione nella quale siamo attivi con tre filiali nel capoluogo di Catanzaro ma anche a Rende, in provincia di Cosenza e a Reggio Calabria.”

“C'è una grandissima carenza di personale nei più svariati settori – ha sottolineato Silvano Barbalace, segretario Confartigianato Imprese Calabria – Per questa iniziativa metteremo a disposizione il nostro ente di formazione per offrire una concreta offerta di lavoro in base alle esigenze delle nostre imprese.”

“Siamo felici di questa collaborazione proficua e concreta con Confartigianato Imprese Catanzaro – ha dichiarato Filippo Capellupo, presidente Unpli Calabria – La conferma che se si rema tutti nella stessa direzione si possono ottenere ottimi risultati.”

Conclusioni al presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso: “Abbiamo bisogno di una Calabria buona e normale e questi progetti possono essere preziose per rendere la nostra Regione un luogo ideale per vivere e per lavorare.”