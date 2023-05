Il record in negativo della Calabria: più pensionati che lavoratori

"Conti in bilico, in 39 province ci sono più pensioni che occupati: ecco dove": è il titolo di un focus ad hoc de Il Sole 24 Ore, a firma di Gianni Trovati. Un'inchiesta che si occupa del rapporto tra lavoratori e pensionati.

Dall'indagine emerge che in Calabria ci sono 67 lavoratori attivi ogni 100 pensionati, ma è un pò tutto il Sud a soffrire. Male Catanzaro e Reggio Calabria ultime in classifica. In generale in Italia "ogni 100 pensioni Inps ci sono 111 lavoratori attivi, e il conto scende a 103 se si escludono i professionisti che versano i contributi alle Casse private. E in 39 province su 107, quasi tutte al Centro-Sud, gli occupati sono meno degli assegni previdenziali".

© Riproduzione riservata