Calabria, imprenditoria e lavoratori al collasso: 2.837 attività fuori mercato

Difficile risalire il fiume inquieto della crisi imprenditoriale che resta fuori controllo. Tristezza e dolore sono le lame che si conficcano nel fianco produttivo di questa nostra terra, schiacciata dagli effetti devastanti dell’inflazione e dei rincari energetici. La Calabria è precipitata in fondo al suo drammatico destino, un luogo di ombre dove si percepisce maggiormente il senso di questa catastrofe piovuta, in particolare, su imprenditoria ed occupazione. Un declino descritto dai numeri delle imprese costrette ad arrendersi nel primo trimestre del 2023. Una devastazione che segue la rotta di un inizio d’anno nerissimo. Sotto le macerie sono rimaste promesse e speranze mentre il processo di decomposizione è diventato irreversibile a causa dell’incertezza del conflitto nel petto dell’Europa e dei rincari dei beni energetici che rischiano, insieme all’asfissiante pressione fiscale, di schiacciare le residue speranze di ripresa.

Saldo negativo

La fotografia scattata da Movimprese nel primo trimestre del 2023 mostra una variazione negativa nello stock di aziende registrate in Calabria pari a -0,06% rispetto al primo trimestre dello scorso anno (chiuso con un + 0,05%). Addirittura sale a -0,07 nel differenziale per le ditte realmente attive. Le difficoltà stanno spezzando per sempre ciò che definisce il sistema delle produzioni regionali. La realtà dei numeri ha trasformato la regione in una terra infetta, con ben 2.837 attività che sono finite fuori mercato e costrette a chiudere da gennaio a marzo, con risorse e capitali da investire esauriti e con fornitori sempre più insistenti nell’esigere i crediti vantati. Una crisi che ha spolpato le imprese, prosciugandone le risorse fino a soffocarle. Ma la speranza è riposta in quelle 2.732 attività nate nei primi tre mesi dell’anno, con un saldo negativo di 105 aziende in meno dopo che i trimestri d’esordio del 2022 e del 2021 si erano chiusi con un bilancio positivo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata