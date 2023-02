Apicoltura in Calabria, oltre un milione per promuovere il settore

In Calabria, terza regione d’Italia per numero di alveari censiti e quarta per produzione di miele, la Regione ha stanziato quasi 1 milione 154 mila euro per valorizzare e a promuovere il patrimonio apistico. Le domande di aiuto dovranno essere presentate il 15 marzo.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ricorda che, secondo la Banca dati nazionale apistica, in Calabria ci sono 132.290 alveari, con una produzione di circa 1.182 tonnellate/alveari. «Attraverso un avviso pubblico, saranno finanziati aiuti», aggiunge l’assessore, «per la realizzazione - tra l’altro - di interventi destinati a servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche; corsi di aggiornamento; seminari e convegni tematici; lotta a parassiti e malattie; prevenzione delle avversità climatiche; ripopolamento del patrimonio apistico; razionalizzazione della transumanza; miglioramento qualitativo delle produzioni dell’alveare ai prom mercato e iniziative volte a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura».

La partecipazione al bando è riservata a apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, anche per il tramite delle forme associate, con sede legale in Calabria. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno e quindi di un unico progetto definitivo comprendente, a scelta, le diverse tipologie di investimento previste.

