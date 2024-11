"Io non ti lascio solo" girato in Calabria il nuovo film con Giorgio Pasotti

Una terra un po' arsa e faticosa come è faticoso il percorso di questo ragazzino che si inerpica nel cercare di ritrovare la sua interezza dopo la perdita della mamma. Allo stesso tempo è una Calabria ricca di luoghi meravigliosi, professionisti validi e maestranze eccellenti. È questa l’immagine che il regista, gli attori e i produttori restituiscono della Calabria al termine delle riprese del film 'Io non ti lascio solò di Fabrizio Cattani.

La pellicola, tratta dal romanzo omonimo di Gianluca Antoni edito da Salani, prodotto da Gianluca Curti, Emanuele Nespeca, Elisabetta Olmi e Tilde Corsi, è una pellicola emozionante e appassionata, in grado di giocare sul filo di generi diversi: come una favola moderna, la storia si dipanerà in modo incalzante e inaspettato, tingendo quello che sembra un classico coming-of-age dei colori affascinanti del noir.

Le riprese di "Io non ti lascio solo" sono state girate tra Camigliatello Silano e i comuni di Spezzano, Celico, San Giovani in Fiore, Rende, Castrolibero e Cosenza. Alle riprese hanno partecipato 35 unità calabresi su 50.