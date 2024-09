Università della Calabria, ok per la nuova laurea in lingue per la comunicazione

Si è concluso positivamente il percorso di accreditamento del nuovo corso di laurea magistrale in Lingue per la comunicazione internazionale dell’Università della Calabria. Dopo i pareri positivi espressi dai Panel di Esperti della Valutazione (PEV) dell’Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del Sistema universitario e della Ricerca), l’offerta formativa di secondo livello dell’Unical si potenzia con l’attivazione di un corso all’avanguardia, che si propone di formare una nuova generazione di professionisti pronti per un mercato del lavoro sempre più globalizzato. Per iscriversi alla laurea magistrale in Lingue per la comunicazione internazionale è necessario partecipare al concorso di ammissione standard e presentare domanda entro il 13 settembre 2024. Possono immatricolarsi anche gli studenti che non sono ancora in possesso del titolo di accesso, ma che lo conseguiranno entro l’anno accademico 2023/2024 (prima della laurea non sarà possibile sostenere esami della magistrale). I candidati dovranno dimostrare di possedere preparazione adeguata a seguire con profitto il corso, che sarà accertata da un’apposita commissione attraverso un test di ammissione. Tutte le informazioni sul bando e la procedura di iscrizione sono disponibili nella sezione del portale d’Ateneo dedicata alle ammissioni.