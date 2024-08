La ’ndrangheta e quei figli “traditori”. Anzi, redenti. Il nuovo saggio di Arcangelo Badolati

Nello stesso tempo va avanti anche la grande iniziativa del giudice Roberto Di Bella che, con il protocollo “Liberi di scegliere” ha dato la possibilità a ragazzi e ragazze, spesso sostenuti dalle madri, di sottrarsi a un giogo ereditario, ancor prima di doverlo fare nel ruolo di pentiti, ovvero collaboratori di giustizia.

«Pensano a loro stessi, fottendosene degli altri. Tu ti abbuffi di galera e loro ingrassano», raccontò il discusso Scriva a proposito dei capiclan, e questa verità è diventata oggi tanto più insopportabile per una generazione non più abituata alla vita “rustica” e senza comodità di quelli che pure erano ricchi boss e che ora vive agiatamente anche lontano dalle origini, grazie alle ramificazioni, tra l’altro, in Lombardia e Piemonte. A giovani le cui motivazioni sono già vacillanti e che, nell’era dei social, trovano del tutto anacronistici certi riti e certe gerarchie tra “famiglie”, e per cui la galera risulta insopportabile. Si trovano a fare i conti con la loro vita spezzata, senza quegli “ideali”, falsi e imposti da tradizioni che ormai possono anche sfaldarsi, che imponevano il silenzio come regola infrangibile di onore.

Badolati racconta una ventina di storie e, con la sua competenza, le arricchisce con una profonda conoscenza della vita delle cosche e della loro evoluzione dalle campagne alla droga, agli affari e alla finanza. Ma soprattutto coglie le profonde motivazioni di questi pentimenti di figli di boss, cioè di appartenenti a famiglie, dove si diventa mafiosi «per diritto ereditario» e in cui ancor oggi non ci si aspetta il «tradimento».