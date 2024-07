"Linea blu" racconta la Calabria tirrenica su Rai 1: tappa anche nel Lametino

Prosegue il viaggio di Linea Blu sabato 13 luglio alle 14 su Rai 1, con il racconto della Calabria Tirrenica : circa 200 km di distese di sabbia, roccia arenaria e i suoi borghi arroccati sul mare . Un litorale che vanta una storia leggendaria tra usanze e tradizioni marinare. Donatella Bianchi si muoverà via mare e da terra ''vista mare'' partendo da Praia a Mare navigando intorno all' isola Dino per scoprire i tesori sommersi e le bellezze raggiungibili via terra con i nuovi sentieri aperti al pubblico. Le telecamere si sposteranno poi sulla Riviera di San Francesco nel borgo di Fiumefreddo Bruzio per raccontare la tradizione dei pescatori del posto e il mistero del relitto Henry Desprez che giace a circa un miglio dal paese attraverso le immagini di Roberto Rinaldi. Il viaggio proseguirà sulla Costa degli Dei arrivando a Pizzo Calabro , nella suggestiva c hiesa di Piedigrotta tra le sculture degli artisti Angelo e Alfonso Barone e il racconto di un antico naufragio di marinai napoletani che, secondo la leggenda, portò su queste coste il quadro della Madonna di Piedigrotta. Fabio Gallo invece partirà dall' Arcomagno di San Nicola Arcella , attraverserà Diamante , il borgo dei murales, e arriverà sulla spiaggia di Guardia Piemontese .

Qui ad aspettarlo ci sarà il cantautore Brunori Sas, che ha dedicato a questo posto la canzone ''Guardia '82'' e racconterà dei suoi ricordi e della sua scelta di vivere in Calabria. Dopo aver fatto un salto dai giovani pescatori di San Lucido, Fabio continuerà il suo viaggio lungo il Golfo di Sant' Eufemia per fermarsi sulla spiaggia del Kitesurf di Gizzeria per poi arrivare a Lamezia Terme ed entrare sul set della serie "Sandokan", ricostruito in gran parte proprio in Calabria: la serie, che riporta sul piccolo schermo il leggendario personaggio nato dalla fantasia di Emilio Salgari, vanta un cast internazionale, con Can Yaman e Alessandro Preziosi. Donatella Bianchi, infine, concluderà il viaggio navigando da Tropea a Capo Vaticano, cinque miglia di costa che vedranno come protagonisti la roccia arenaria, l'acqua turchese e i suoi fondali che segneranno la fine di questo viaggio alla scoperta delle meraviglie della costa tirrenica calabrese.