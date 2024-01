Liceo del Made in Italy, domande da oggi su Unica: ecco le scuole autorizzate per la Sicilia e Calabria

Sono diciassette in Sicilia le scuole superiori che attiveranno il Liceo del Made in Italy, il nuovo indirizzo di studi previsto dalla legge 206 del 27 dicembre 2023 con l’obiettivo di sviluppare competenze nel campo della tutela e della promozione delle eccellenze italiane in diversi settori produttivi, attraverso lo studio approfondito del sistema industriale del nostro Paese, oltre che delle materie giuridiche, economiche, tecnologiche e delle lingue straniere. L’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha pubblicato l’elenco degli istituti che dal prossimo anno scolastico, 2024-2025, daranno il via a questo percorso didattico innovativo. «I tempi di attivazione del Liceo del Made in Italy - dice l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano - sono stati molto stretti, eppure il dato siciliano mi sembra incoraggiante e indicativo di una grande capacità di progettazione e di voglia di innovazione. Le potenzialità del made in Italy sono notevoli e imparare a comprenderle è una prospettiva importante per il futuro della scuola e dei nostri giovani». In particolare, gli istituti pubblici che hanno aderito sono tre nell’Agrigentino; due nel Nisseno; tre nel Catanese; due nel Messinese (lo Sciascia di S. Agata Militello, il Vittorio Emanuele III di Patti) a cui va aggiunta una scuola paritaria, il Collegio di S. Ignazio di Messina; due nel Siracusano; due nel Trapanese ed, infine, uno in provincia di Palermo ed uno a Ragusa. L’attivazione del nuovo liceo è subordinata alla sussistenza di requisiti quali il numero degli iscritti, la dotazione organica del personale docente e la disponibilità di locali idonei. In caso contrario, la decorrenza del nuovo percorso didattico sarà posticipata di un anno.

Le Scuole autorizzate in Calabria ad attivare il made in Italy sono otto. Sei scuole hanno deciso di mantenere i percorsi del Liceo delle scienze umane – opzione economico sociale e sostituire un percorso con il nuovo indirizzo. Autorizzati ad attivare il nuovo percorso Made in Italy e mantengono il percorso LIS nella provincia di Cosenza il Liceo Statale di Trebisacce, nella provincia di Reggio Calabria il Liceo Scienze Umane “T.Gullì” e il Liceo “G. Rechichi” di Polistena, nella provincia di Vibo Valentia il Liceo “ Vito Capialbi”.

Per la provincia di Catanzaro autorizzato l’Istituto "Giovanna De Nobili" di Catanzaro, invece, attiva una sezione del made in Italy il Liceo Classico “ Fiorentino” di Lamezia Terme.