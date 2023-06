La Calabria: dal 20 giugno la nuova guida di Morellini e Feltrinelli

Esce oggi la nuova guida Morellini e Feltrinelli dedicata alla Calabria e firmata Roberta Biasi.

La Calabria raccontata da una calabrese, cosentina per l’esattezza, che un giorno a Milano si imbatte nel sogno che non sapeva di avere: scrivere della propria terra, in una guida.

“Far conoscere le coste e le montagne, i mari e le vallate, i profumi e i colori in mezzo ai quali sono cresciuta mi è parsa fin da subito un’impresa affascinante, quanto sfidante. La Calabria è grande, immensa, sconosciuta a chi la abita, figuriamoci ad una che è andata via appena laureata e torna dopo 15 anni di girovagare professionale”, ammette Roberta Biasi, giornalista, da sempre impegnata nel mondo della comunicazione sociale, politica e istituzionale.

La Calabria raccontata in questa guida è lontana dagli stereotipi; piuttosto è una narrazione amichevole. Roberta ci prende per mano, si mette alla guida della nostra auto, e ci porta in giro svelandoci i segreti che solo una insider conosce. Qualche esempio? Il ristorantino tipico di pesce a Schiavonea, il paese sullo Jonio dov’è nato Rino Gattuso; la passeggiata per i vicoli del centro storico di Catanzaro; il negozietto di artigianato a Crotone. E poi ancora: il monastero greco-ortodosso di San Giovanni Theristis tra le montagne di Bivongi, Borgo della Longevità e il gelato più buono di Reggio Calabria, gustato mentre si osserva il fenomeno della “Fata Morgana” su una panchina del “chilometro più bello d’Italia”. La Calabria è terra di primati: 800 km di costa, come se si viaggiasse da Bolzano a Napoli con il mare sempre dal finestrino. La Calabria è l’unica regione con tre Parchi Nazionali – in uno è possibile sciare guardando il mare – oltre che diverse riserve e luoghi incontaminati dall’uomo. La Calabria è terra di santi, scrittori e musicisti conosciuti in tutto il mondo.

È una terra cui si impara a voler bene, seppur spesso se ne parli sulle pagine di cronaca.

“Ho iniziato a scrivere questa guida con mio figlio in grembo. Ho visitato luoghi a me sconosciuti con un pancione di 8 mesi pensando che avrei scritto la guida migliore possibile, così che lui potesse essere orgoglioso della regione in cui ho deciso di farlo nascere e crescere”, confida Roberta Biasi. “Per questo la Guida della Calabria è anche pensata per una famiglia che si mette in viaggio alla scoperta di posti persi e ritrovati, forse a volte trascurati, ma mai stanchi di mostrare la meraviglia di cui sono anima”.

La guida della Calabria si inserisce nella collaborazione tra Feltrinelli, storico marchio editoriale e Morellini Editore, che negli ultimi anni ha avuto un grande successo nella proposta editoriale nel settore del turismo. I due marchi hanno unito le forze per proporre ai lettori e viaggiatori una collana di guide turistiche innovativa caratterizzata dagli elementi di successo delle guide Morellini: lo stile “narrato” degli autori insider – che restituisce l’anima e l’identità dei territori – e i contenuti digitali attraverso Extended Book (www.extendedbook.org), l’innovativo formato e modello editoriale ideato da Morellini e ora utilizzato anche da altri editori italiani. Extended Book dà la possibilità al lettore di fruire di continui aggiornamenti e di vivere una esperienza di lettura allargata, tramite ulteriori contenuti digitali come video, playlist Spotify, testi di approfondimento.

In questo quadro si inserisce la collaborazione con Loquis, la piattaforma leader nei podcast di viaggio. Su Loquis potrete ascoltare i podcast dedicati alla guida della Calabria. L’inserimento di nuovi contenuti rafforza la volontà da parte degli editori di fornire al lettore il più ampio ventaglio di contenuti digitali per arricchire la propria esperienza.