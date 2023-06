L’ “altro” Russell Crowe aprirà al Politeama di Catanzaro i concerti italiani del suo tour mondiale

Il rock come forma artistica alternativa che lo porta a esibirsi sui maggiori palcoscenici internazionali. Per Russell Crowe, uno dei volti più amati del cinema mondiale, il piacere di suonare la musica che più ama diventa un momento di scambio e di incontro con i suoi fan. Sarà così, martedì 20 giugno, quando l’attore neozelandese si esibirà al Teatro Politeama di Catanzaro in occasione dell’anteprima della ventesima edizione del Magna Grecia Film Festival. Il live è una delle tappe del tour internazionale della band del divo, che ne è voce e chitarra: il tour “Indoor Garden Party” ha preso il via il 9 maggio scorso in Australia e approda finalmente in Italia. In occasione del suo concerto catanzarese, a Russell Crowe verrà consegnata la Colonna d'Oro alla carriera realizzata dal brand G.B. Spadafora. Pochi giorni dopo, il 27 giugno, l’attore si esibirà a Bologna, al Teatro Comunale Nouveau, e il ricavato dello show andrà in beneficenza alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

“Rusty”, come viene chiamato l’attore dai suoi amici, dal 2009 ha intrapreso una carriera parallela a quella di attore con la sua band, alla quale in seguito ha aggiunto ulteriori talentuosi musicisti, The Gentlemen Barbers, e la cantante irlandese Lorraine O’Neilly. Un progetto al quale Crowe sta prestando sempre più attenzione, e che lui stesso ha sempre definito fluido e in continua evoluzione. Negli ultimi anni il popolare attore – indimenticabile protagonista de «Il Gladiatore», che gli fruttò l’Oscar come migliore protagonista nel 2001, «A Beautiful Mind», «Master & Commander - Sfida ai confini del mare» – ha trascorso molto tempo a perfezionare il sound, con l'obiettivo di offrire un'esibizione che riesca a dare la giusta combinazione delle canzoni che eseguirà con la band in un clima ricco di energia.

L’evento è stato presentato ieri mattina nello stesso teatro nel corso di una conferenza stampa, moderata dal giornalista Domenico Iozzo, alla quale hanno partecipato Gianvito Casadonte, direttore artistico della manifestazione, e il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

«Quella di avere Russell Crowe al MGFF è stata un’idea inseguita e “costruita” nell’arco di sette mesi. Non è stato semplice raggiungere questo obiettivo ma lo scopo era di regalare al pubblico di Catanzaro un concerto che, oltre ad essere il primo del tour italiano, ci farà conoscere l’altro aspetto artistico di questo personaggio». Lo ha dichiarato Casadonte, che sottolinea quanto sia importante, e quanto lavoro richieda, la volontà di realizzare in Calabria «cose bellissime».

Per il sindaco Fiorita «l’esibizione di Russell Crowe a Catanzaro sarà il primo di altri importanti appuntamenti che si svolgeranno nel prossimo MGFF. Una edizione del quale non conosco i dettagli, che Gianvito Casadonte custodisce gelosamente, e che non ho dubbi riuscirà a sorprenderci ancora una volta. Da parte nostra non perderemo l’occasione di rafforzare il rapporto tra il MGFF e la città di Catanzaro». Parole che dimostrano l’intento di creare una maggiore sinergia tra le due parti e che trovano maggiore conforto nell’affermazione del direttore artistico: «Devo ringraziare il sindaco Fiorita per il suo supporto nella organizzazione di questo evento. Tutto questo mi dà la forza di continuare nel mio lavoro».