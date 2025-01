Pig, il grande evento che celebra il rito del maiale in Calabria

Esiste una tradizione più antica ed ancestrale come il rito del maiale? In Calabria ancora di più, se si pensa a tutti quei calabresi che, nel corso dei secoli, hanno radunato famiglie intere, intorno a quella che viene definita “quadara”. Addirittura, negli ultimi anni, è nata anche la Confraternita della Frittola calabrese proprio per onorare e tributare il giusto riconoscimento al rituale mai dimenticato. Nino Rossi, Chef del Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte, è l’ideatore di uno degli eventi più coinvolgenti dell’intero panorama nazionale: Pig. Un rito ancestrale appunto, 28 cuochi, macellai, 6 pizzaioli, 4 pasticceri, 9 bartender con la straordinaria presenza, direttamente dalla Colombia, di Alquimico, all’ottavo posto della The Best World's Bar 2024. E non è finita qui: 18 fra le più interessanti cantine dell'intero panorama enoico calabrese, 5 birrifici sempre calabresi e 8 dj che si alterneranno in consolle. Una grande festa, insomma. Quando? Domenica 12 gennaio. Dove? A Casa Qafiz a Santa Cristina d’Aspromonte Più dettagli? Di seguito tutto ciò che c’è da sapere.

Tecniche primitive, etica dei consumi e una gran voglia di sapori autentici.

Questo è Pig, ovvero del Porco calabro non si butta niente.

L'uccisione del maiale ha sempre rappresentato, nell'immaginario rurale calabrese, un rituale collettivo di grande potenza liberatoria, carico di buoni auspici, buono per alimentare nuove speranze ed esorcizzare la paura dei raccolti magri e lo spettro della miseria. La demonizzazione sommaria del consumo di carne, senza distinguo su come e dove vivono gli animali, rischia di cancellare con un colpo di spugna rituali ancestrali come questo.

Ma anche quel che sopravvive del sentimento comunitario, della divisione e condivisione, della memoria della fame e dell'orrore dello spreco che il rito dell'uccisione del maiale condensava in un solo momento.

Enzo Ioppolo con il suo team rinnoverà il rito antico perpetuando la tradizione, Bruno Piccolo rappresenterà il consorzio del suino nero di Calabria, mentre ciascuno dei cuochi chiamati a raccolta sceglierà un taglio dell'animale per mettere a punto il proprio piatto. “Si tratta di alcuni chef protagonisti del rinascimento della cucina italiana e calabrese in particolare”, spiega Nino Rossi, chef-patron di Casa Qafiz e del ristorante Qafiz, ideatore e organizzatore dell'evento, “a loro il compito di dare linfa a un rituale in cui sopravvive la Calabria più autentica e carnale, letteralmente. Una tradizione che vogliamo recuperare per la carica identitaria che rappresenta”.

Gli Chef ed i Bartender invitati avranno l'opportunità di prelevare le parti desiderate, scegliere gli

ingredienti ed elaborare in totale libertà le loro idee. Potranno dare sfogo ad ulteriore creatività con l'utilizzo delle tecniche preferite, attingendo ad una “palette” di ortaggi e materie prime del nutrito

paniere stagionale e grazie alla ricchezza di erbe spontanee provenienti dal foraging guidato dall’esperto di alimurgia Roberto Vetromile.

Con Pig, Casa Qafiz diventerà un palcoscenico dedicato alle cotture primitive e alle pietanze tradizionali

che accompagnavano la carne, le tradizionali “frittole” (i tagli del maiale cotti nella sugna) nella zona

che gli abitanti del luogo chiamano “A caddara”.

Non mancherà la “Kamado Grill area” un’area dedicata ad una batteria di “Green Egg” Kamado

alimentati con il migliore carbone disponibile in Aspromonte per dare la possibilità agli chef di mettere

a fuoco la propria creatività.

“All’interno del ristorante “Qafiz” troverete un’area riservata agli chef calabresi presenti con la stella nella guida Michelin 2025 che lavoreranno in sinergia in una sorta di “jam session” al bancone in onore del maiale e della Calabria.

Dedicheremo agli artigiani della Pizza un’area per la cottura in forni tradizionali per avvolgere le loro creazioni nei profumi dati dalla legna”, dicono i protagonisti.

All’interno di Aspro Cocktail Bar si alterneranno dei grandi interpreti del concetto di bere miscelato

“made in Qafiz” che proporranno le loro creazioni seguendo un mood specifico.