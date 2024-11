“Mediterranea Food Week”: cinque giorni alla scoperta delle radici della dieta mediterranea

Dal 13 al 17 novembre andrà in scena il “Mediterranea Food Week”, che valorizza e promuove attività di informazione e divulgazione sulle produzioni agroalimentari calabresi e l'educazione alimentare.

Cinque le giornate dedicate alla manifestazione, interessate da un press tour con giornalisti e opinionisti del settore, tra workshop, showcooking, conferenze, formazioni, incontri e narrazioni sul tema della cucina e dell'arte mediterranea. Guidati in un percorso itinerante tra i Borghi di Spilinga, Nicotera, Pizzo, Ricadi e Tropea, si ascolteranno racconti gustando i piatti più remoti e tradizionali, analizzando le antiche pratiche culinarie, con le loro confluenze e tradizioni uniche. Un'occasione per ritornare alla Dieta Mediterranea, dove il cibo è stagionale e locale, prodotto con tecniche che preservano la fertilità del suolo, tutte condizioni che ne garantiscono una migliore qualità.

A dialogare di tematiche nutrizionali e storico-culturali della dieta mediterranea, interverranno il 14 e 15 novembre personalità di rilievo del mondo accademico e scientifico-culturale, che offriranno punti di vista diversi e altamente specializzati sull’argomento. Il taglio del nastro è previsto nella giornata del 14 novembre in occasione degli "Oscar Mediterranea Food", durante cui verranno premiate le eccellenze del territorio. Non mancheranno gli showcooking e le cooking classes a cura dell'Accademia Internazionale Cucina Mediterranea di Spilinga, dal titolo "Siamo ciò che mangiamo. Tra innovazione e tradizione in cucina” e i laboratori "NutriLab, chef e nutrizionisti ai fornelli" sulla sana e corretta alimentazione insieme ad esperti del settore. Grande rilevanza alla "Passeggiata della longevità" a Nicotera, definita “Capitale della Dieta Mediterranea” dall’eminente fisiologo statunitense Ancel Keys, che ne studiò per decenni lo stile di vita della sua popolazione, tra le più longeve al mondo.