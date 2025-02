Tis Calabria, intesa Regione-Sindacati sugli over60: sostegno economico per accompagnamento alla pensione

La Regione Calabria, dipartimento Lavoro, e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp-Uil, hanno sottoscritto un accordo per la definizione di una misura che preveda il riconoscimento di un sostegno economico nei confronti dei soggetti over 60 facenti parte del percorso dei tirocini di inclusione sociale (Tis) per il loro accompagnamento alla pensione.

L’intesa, definita al termine di un incontro con il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Calabrese, che si è svolto oggi nella sede della Cittadella a Catanzaro, prevede che la Regioni eroghi in continuità, fino al raggiungimento dell’età minima prevista per la pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni, l’importo di 631 euro mensili corrispondenti all’attuale pensione minima contributiva. Inoltre, per garantire pari opportunità e nessuna discriminazione, la Regione non precluderà ai soggetti over 60 la possibilità di essere assunti, beneficiando degli stessi incentivi previsti per tutti gli appartenenti al bacino, sia presso gli enti pubblici che presso le aziende private: In tal caso il riconoscimento del beneficio si intenderà decaduto.