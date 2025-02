Cosenza, sicurezza stradale: nuovo finanziamento della Provincia per la manutenzione della rete viaria

La provincia di Cosenza ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un nuovo finanziamento di 2,6 milioni di euro, per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, che ci consentirà di mettere ulteriormente in sicurezza le nostre strade provinciali.

«Dal giorno del mio insediamento ad oggi, la Provincia di Cosenza ha ricevuto circa 70 milioni di euro per la messa in sicurezza di tutte le strade provinciali che, ricordiamo, hanno un’estensione di 3.300 km e toccano tutti i 150 comuni. Un risultato importante e che ci gratifica del lavoro fatto, ma che non ci appaga perché sono tantissime ancora le criticità da risolvere su tutte le strade provinciali che, ripeto, necessitano di grande manutenzione anche perché per lo più soggette a dissesto idrogeologico», il commento della presidente della provincia di Cosenza, Rosaria Succurro.

Per Succurro la messa in sicurezza delle strade non è solo una questione di manutenzione, ma un investimento nel futuro della comunità. Strade sicure significano non solo una circolazione più fluida, ma anche una maggiore qualità della vita per tutti i cittadini, favorendo il trasporto di persone e merci e stimolando l’economia locale.

Gli interventi stanziati con il finanziamento in questione sono molteplici e riguardano strade di competenza provinciale che attraversano diversi Comuni; a titolo esemplificativo: Bonifati, Falconara, Paola, San Sosti-Pettoruto, Castrovillari, Cetraro-Fagnano, Scala Coeli-Terravecchia, San Giovanni in Fiore, Rogliano-Parenti-Bocca di Piazza, Donnici-Aprigliano, Rose, Campora San Giovanni-Grimaldi, Lattarico, Corigliano-Rossano, San Nicola Arcella.

«Ogni giorno, migliaia di cittadini percorrono le nostre strade e il nostro impegno è quello di offrire loro un ambiente sicuro e affidabile. Questi fondi ci permetteranno di effettuare ulteriori interventi mirati, necessari per migliorare le condizioni di viabilità e ridurre il rischio di incidenti. Continueremo in ogni caso a lavorare accanto ai colleghi Sindaci, perché sono loro che subiscono tutte le problematiche e le lamentele quotidiane e rimaniamo quindi a loro disposizione per collaborare insieme alla risoluzione dei problemi» - ha concluso la Presidente.