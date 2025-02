Partecipazione e confronto nelle assemblee INPS della Calabria: la CISL in prima linea per i diritti dei lavoratori

A fare il punto sulle assemblee, che si sono svolte presso l’Agenzia complessa di Lamezia Terme e la Filiale provinciale di Corigliano-Rossano, sono stati Carmelo De Maio , coordinatore regionale INPS Calabria e la segretario generale della Cisl FP Luciana Giordano . Durante il confronto è emerso il problema della mappatura delle sedi RSU per il 2025, che ha visto l’esclusione delle Agenzie complesse, tra cui Lamezia Terme. Tale decisione penalizza 1.900 lavoratori in tutta Italia, riducendo la loro partecipazione alla contrattazione e al confronto sindacale e limitando la rappresentanza della sicurezza sul posto di lavoro.

Si sono svolte il 5 e 6 febbraio a Lamezia Terme e Corigliano-Rossano le assemblee del personale INPS della Calabria, momenti di confronto e partecipazione attiva organizzati dalla Segreteria Regionale della CISL Funzione Pubblica Calabria. Gli incontri, arricchiti dalla presenza del Coordinatore Nazionale INPS CISL, Paolo Scilinguo , hanno permesso di approfondire tematiche cruciali per il futuro dei lavoratori calabresi, sia a livello nazionale che regionale.

Si è discusso anche del Contratto Collettivo Integrativo 2024, in particolare della procedura per i differenziali stipendiali e del riconoscimento del TEP ai nuovi assunti, sottolineando la necessità di rispettare le tempistiche stabilite dalla certificazione negoziale. Un tema che ha suscitato grande interesse tra i lavoratori è stato l’istituzione della quarta area o area delle elevate professionalità, che nel 2025 vedrà l’inserimento di 100 nuove unità, suddivise tra concorso pubblico e progressioni verticali interne. Questa novità rappresenta una concreta opportunità di crescita per i funzionari INPS, il cui impegno spesso sopperisce alla carenza di dirigenti, attualmente stimata in 100 unità a livello nazionale.

La firma di questo contratto apre ora la strada alle trattative per il CCNL 2025/2027, per il quale sono già stati stanziati 5,5 miliardi di euro nella Legge di Bilancio 2025, garantendo un ulteriore aumento medio mensile di 153 euro lordi.

Grazie all’intervento del Coordinatore Nazionale Paolo Scilinguo, i lavoratori hanno potuto comprendere in dettaglio le novità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022/2024, recentemente firmato. Tra i benefici immediati per i dipendenti INPS, spiccano:

Mobilità professionale e intervento della CISL

Altro argomento centrale è stato il regolamento sul cambio di famiglia professionale, atteso dal personale dall’ottobre 2024. La CISL ha sollecitato la Direzione centrale a pubblicare i bandi di interpello previsti, garantendo così pari opportunità per tutti i lavoratori. A livello nazionale, il sindacato ha annunciato che il 18 febbraio porterà all’attenzione del ministro per la Pubblica Amministrazione le criticità del Decreto Madia, che limita l’uso delle risorse del fondo di ente, e la necessità di estendere al pubblico impiego le agevolazioni fiscali previste per il settore privato sulla detassazione del salario accessorio.

La CISL al fianco dei lavoratori calabresi

In ambito regionale, la CISL ha espresso pieno sostegno alla Direzione regionale dell’INPS per la decisione di trasformare in definitive le assegnazioni provvisorie del personale assunto il 17 aprile 2023, un’azione che ha consentito di garantire stabilità ai lavoratori senza compromettere la produttività.

L’impegno e la dedizione dei lavoratori calabresi hanno permesso di posizionare la regione tra le migliori in termini di qualità dei servizi INPS erogati. La CISL, consapevole del valore e della professionalità di questi dipendenti, continuerà a battersi affinché le loro istanze siano ascoltate e le loro condizioni di lavoro migliorate.