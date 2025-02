Nuovo ospedale di Vibo Valentia, i piani di Occhiuto: "Lavori accelerati e fondi Pnrr in revisione"

«La scorsa settimana ho avuto un incontro a Roma con l’impresa che sta realizzando i lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia, lo stesso inaugurato 25 volte e che per 25 volte ha visto la posa della prima pietra. Ora si sta procedendo con grande velocità, abbiamo trovato un accordo anche per la prosecuzione dei lavori senza interruzioni, sono molto fiducioso sulla possibilità di dare presto ai cittadini di Vibo un nuovo grande ospedale rimasto per troppi anni solo sulla carta». A sostenerlo, sui propri canali social, è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che annuncia alcune importanti novità sullo stato di avanzamento dei lavori del nosocomio vibonese. Il governatore si sofferma poi sullo “Jazzolino” interessato da lavori di ristrutturazione. E’ attuale il dibattito sui tempi di realizzazione. «Si sta costruendo un nuovo ospedale che costa tantissimo – ha detto il presidente della Regione Calabria – ho pensato che lo “Jazzolino” possa essere interessato dai lavori senza la necessità di sgombrarlo, creando evidentemente disagio a pazienti e operatori». L’obiettivo di Occhiuto, infatti, è quello di «modificare il finanziamento».