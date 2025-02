Incentivi alle compagnie aeree, nuove risorse da Regione Calabria (e Sacal)

La Regione è pronta a immettere capitali freschi per incentivare le compagnie aeree a investire in Calabria. La conferma è contenuta in una proposta di legge, primo firmatario il consigliere regionale Salvatore Cirillo (Forza Italia), che domani sarà all'esame della commissione Affari istituzionali. Nel testo normativo si prevede lo stanziamento di ulteriori 34.7 milioni dai fondi Poc 2021/2027 – dopo i 38 milioni già erogati nei mesi scorsi – per l'avvio e il consolidamento di nuove rotte negli scali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. In totale, dunque, si superano i 72 milioni.

L'ulteriore azione di supporto è prevista nel piano quinquennale (2023-2028) della Sacal – la società incaricata di gestire i tre scali calabresi - che prevede contributi della Regione a copertura dei “bonus” a favore di vettori impegnati tra il Pollino e lo Stretto. Nelle intenzioni dei proponenti l’investimento sugli aeroporti potrà generare ulteriore occupazione con ricadute nel medio periodo producendo, conseguentemente, anche un incremento di Pil. A fronte dello sviluppo del traffico e dell’auspicato aumento dei ricavi si ritiene di poter contenere la crescita dei costi operativi al netto degli incentivi ai vettori. L'obiettivo è l’avvio di nuove rotte nel corso degli anni attraverso l’attrazione di vettori major (come Lufthansa, Turkish Airlines, British Airways, Air France) sullo scalo di Lamezia e con Ryanair sugli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone.

Gli ultimi dati sugli scali Nei giorni scorsi Assaeroporti ha diffuso i dati sul traffico aereo relativi a dicembre 2024. Lo scalo di Lamezia Terme ha fatto registrare 196.182 passeggeri e 1.428 movimenti (+18,3%). La media di passeggeri a volo è stata di 137 su una capacità media di circa 180 posti (coefficiente di riempimento 76%). Nel 2024 rispetto al 2023 i passeggeri sono diminuiti del -4,4% ed i movimenti del -4,7%.

Per quanto riguarda il “Tito Minniti” di Reggio Calabria, invece, a dicembre sono stati censiti 79.346 passeggeri e 649 movimenti (+151,6%). La media di passeggeri a volo è stata di 122 su una capacità media di circa 174 posti (coefficiente di riempimento 70%). Il coefficiente di riempimento dei voli internazionali di Ryanair è stato del 67%. «Il sorpasso dei passeggeri internazionali rispetto all’aeroporto di Lamezia Terme – fa notare il portale web specializzato Aeroporti Calabria - non c’è stato nemmeno a dicembre 2024 poiché, nonostante i 7 movimenti in più, il riempimento degli aeromobili è stato basso (67%) e molto distante dalle performance della scorsa estate.