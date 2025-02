L’A2 in Calabria continua ad essere un cantiere aperto: prime novità per il tracciato Cosenza-Altilia

Quando nell’inverno del 2016 Matteo Renzi tagliò in pompa magna il nastro di quella che doveva essere la “nuova” autostrada Salerno-Reggio Calabria, nessuno immaginava che 8 anni dopo si parlasse ancora di interventi da programmare per rendere più funzionale e moderna la principale infrastruttura viaria che attraversa la Calabria. I tratti più critici sono quelli finora sono rimasti esclusi dai lavori di ammodernamento ovvero quelli ricompresi tra gli svincoli Morano-Sibari, Cosenza-Altilia e Pizzo-Sant’Onofrio.

La Gazzetta del Sud ha chiesto ad Anas un quadro aggiornato degli interventi portati recentemente a termine. La società incaricata della gestione dell’A2 ha fatto sapere che negli ultimi 36 mesi sono state riqualificati circa 60 chilometri di barriere stradali. Negli ultimi 3 anni sono stati avviati lavori su circa 40 tra ponti e viadotti, per un investimento totale di 120 milioni.

Qualche giorno fa si è raggiunta un’intesa tra i rappresentanti della Regione e quelli del Comune di Cosenza sugli interventi da realizzare sul svincolo autostradale del capoluogo bruzio. Per procedere serve il via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre i fondi (circa 100 milioni) sarebbero già disponibili.