Forestale Calabria, il bilancio del 2024: 1.383 denunce e sanzioni per 2,6 milioni

Cinquantottomila controlli, 1.383 persone denunciate, circa 1.900 illeciti amministrativi, per un ammontare di sanzioni pari a oltre 2,6 milioni euro, rappresentano la sintesi delle attività operative della Legione Carabinieri Forestale condotte nel corso del 2024 in Calabria. «L'ambiente - ha detto Giovanni Misceo - è quello che lo Stato, la legge, ci affida. Siamo custodi dell’ambiente, della natura e del patrimonio forestale. Anche quest’anno è stato un anno molto intenso».

I risultati operativi confermano che «gli illeciti penali e amministrativi sono stati in linea con gli anni precedenti, con un aumento però del numero degli arresti in materia di rifiuti, inquinamento ambientale e gestione illecita di piantagioni di cannabis. E’ sempre la mano dell’uomo, purtroppo - ha detto Misceo - che sia una partecipazione colposa, che sia una partecipazione dolosa all’evento reato. Così come la violazione dei vincoli idrogeologici, i tagli abusivi, i tagli fortuiti, sono tutti fenomeni che vanno a minare l’assetto del territorio e quindi a riflettersi automaticamente sulla salute dell’uomo, al pari degli inquinamenti».

L’Arma Forestale, tra le priorità rispetto ai fattori di rischio per le matrici ambientali, punta alla vigilanza contro gli attacchi al territorio, gli incendi boschivi, «questi ultimi tra le principali cause dell’aggravamento del dissesto idrogeologico, le diverse forme di illecita gestione dei rifiuti, tra cui le combustioni ed il traffico organizzato, gli inquinamenti ambientali, tutte fonti di alterazioni sistematiche degli habitat e degli ecosistemi naturali, di forte perturbazione per l’ambiente, il suolo, i corsi d’acqua ed i mari, con preoccupanti conseguenze per la qualità della vita e la salute dei cittadini».

Secondo l’analisi dei Carabinieri Forestale, «nel Reggino ci sono fenomeni più accentuati relativi allo smaltimento dei rifiuti, in particolare nelle fiumare o in alcune aree un pò più degradate. Lì cerchiamo però di operare con la prevenzione e con l’educazione, soprattutto verso i più giovani». In tale direzione, i Carabinieri Forestale, con progetti di educazione nelle scuole, hanno interfacciato seimilaseicento alunni fra Calabria e Sicilia per promuovere la legalità e la cultura della legalità ambientale nelle scuole», con un riscontro notevole di attenzione delle nuove generazioni.