Bambini maltrattati, Cosenza sotto shock: il quadro familiare problematica e quella “vivacità” usata come parafulmine

Una vicenda sulla quale aleggiavano ormai da qualche giorno i dubbi sui presunti maltrattamenti. Ieri mattina la madre dei due bambini - che sarebbero stati vittime di violenza - è stata quindi subito allontanata dal reparto di chirurgia pediatrica. E i piccoli sono stati affidati a un tutor che è stato individuato provvisoriamente nel primario dell’unità operativa, il dottor Fawzi Shweiki. I due bambini sono cresciuti in una situazione familiare non facile. La madre si è allontanata dal padre e ha adesso al suo fianco un uomo ben noto alle forze dell’ordine che risulta a sua volta indagato. I servizi sociali del Comune di Paola erano intervenuti anche in passato per una situazione di disagio. Ma adesso i fatti sono ben più gravi. Un vero e proprio dramma, quello vissuto dai due piccoli bambini, che si trovano privi di punti di riferimento.

Il caso dei presunti maltrattamenti al piccolo di tre anni e mezzo - ricoverato per qualche giorno anche in terapia intensiva - si è arricchito nella giornata di ieri di ulteriori dettagli. È emerso che il fratellino di due anni circa che è stato portato tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì a Cosenza in Ospedale, oltre ad aver subito una frattura al braccio sinistro che era stato in precedenza ingessato, sarebbe interessato anche da una nuova frattura e presenterebbe altre contusioni, al torace e alla testa. “Tutte lesioni e per quanto la madre li abbia definiti vivaci penso che questi segni non siano compatibili con la vivacità”: ha spiegato il responsabile dell’Uoc di neonatologia dell’Annunziata, Gianfranco Scarpelli. Entrambi rimangono in Ospedale. Il bambino di tre anni e mezzo ricoverato in chirurgia pediatrica per una tumefazione ai testicoli è adesso in compagnia del fratellino che è stato portato in nosocomio per ulteriori accertamenti. Sono in stanza insieme. Con loro vi è l’assistente sociale.