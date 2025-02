"I centri per migranti si potevano fare in Calabria". Lo scrittore Criaco: "Ecco perché le parole di Prodi non mi offendono"

«So per certo di avere un tot di sangue albanese nelle vene. Perchè ci si dovrebbe offendere del paragone Calabria-Albania? Pure se minoritaria, la comunità arbereshe, è parte importante del popolo calabrese. Andando da destra a sinistra, l’orgoglio stride con chi sta in forze politiche nate sulla differenziazione fra nord e sud, fra loro e noi. Stride l’orgoglio con chi, da destra e da sinistra, faceva le barricate perchè i nostri ragazzi in fuga dal covid non potessero valicare i confini del Pollino e rientrare a casa; con chi chiudeva Reggio ai siciliani in transito sullo Stretto. Prodi, ovviamente, non voleva offendere, ha pensato ai risvolti economici positivi di un miliardo e rotti da spendere meglio in Calabria che in Albania». A parlare è lo scrittore Giacchino Criaco, dopo le polemiche sollevate dalle parole dell’ex Presidente del Consiglio e della Commissione Europea sulla possibilità di realizzare in Calabria e non in Albania il centro per i migranti.