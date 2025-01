A Catanzaro il tavolo regionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro: si va verso il patto di prevenzione

Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha presieduto, questa mattina, il tavolo regionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Al tavolo, in Prefettura, hanno preso parte i rappresentanti del mondo delle imprese, dei sindacati, l’Ispettorato del lavoro, Inail, Inps, Spisal, i rappresentanti degli enti territoriali e i vertici provinciali delle forze dell’ordine. L’iniziativa del prefetto De Rosa parte dal fatto che proprio in provincia di Catanzaro, a Lamezia Terme, si è registrata la prima vittima sul lavoro in Italia nel 2025. «Ho registrato una totale condivisione - ha detto - sia da parte del mondo associativo, imprenditoriale, sia da parte delle organizzazioni sindacali, sia da parte di tutto il sistema della vigilanza e dei controlli, quindi lavoreremo a un Patto territoriale di comunità contro gli infortuni sul lavoro e per una maggiore sicurezza. Abbiamo il dovere morale di invertire i numeri portandoli tutti con il segno più davanti, c'è una grande responsabilità e volontà da parte di tutti a dare il proprio contributo. Questa è una battaglia che da soli non si può vincere. Il «rischio zero» non esiste però si può mitigare e ridurre lavorando insieme. Quindi - ha proseguito il prefetto di Catanzaro - l’idea è mettere a fattore comune le esperienze di ciascuno puntando molto su formazione, informazione, controlli congiunti e coordinati e soprattutto preventivi. Tra 15 giorni raccoglieremo le proposte: l’obiettivo è arrivare di qui a un mese a sottoscrivere in Prefettura il Patto di comunità contro gli infortuni con tutti gli attori protagonisti. Comunque, se questo è l’approccio - ha concluso De Rosa - siamo sulla buona strada».