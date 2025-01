Alta velocità e non solo in Calabria, piano da 38 miliardi

Oltre 38 miliardi di euro, dei quali 16 miliardi già finanziati, per potenziare la rete ferroviaria calabrese, anche con l’Alta velocità (per il momento fino a Praia a Mare). Un piano di investimenti strategici che Rfi ha presentato a Cgil, Cisl e Uil Calabria nel corso di un incontro al quale ha partecipato anche il presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Ai segretari generali calabresi Gianfranco trotta (Cgil), Tonino Russo (Cisl) e Mariaelena Senese (Uil) la società ferroviaria ha spiegato che gli interventi in programma spaziano dalla linea Alta velocità-Alta capacità Salerno-Reggio Calabria alla riqualificazione della Jonica, «un’opportunità unica – affermano i rappresentanti sindacali – per rendere la Calabria un nodo cruciale del sistema ferroviario nazionale». Per fare ciò, ovviamente, è però fondamentale «garantire la copertura economica completa di tutti gli interventi progettati». Anche perché, è stato fatto rilevare nell’incontro, oltre al miglioramento della mobilità, «questi interventi potrebbero generare circa 6mila posti di lavoro diretti nei cantieri, senza contare i benefici occupazionali legati all’indotto». Per Cgil, Cisl e Uil, se concretizzata, si tratta di «una risposta concreta alla necessità di creare nuove opportunità per il territorio e frenare l’emorragia di giovani costretti a emigrare».

Il nodo dei fondi All’appello, in sostanza, mancano ancora delle risorse. Rfi si è impegnata a completare l’Alta velocità fino a Praia, un’opera da 17 miliardi di euro: attualmente la disponibilità si ferma a 16 miliardi, ma «la Regione si è impegnata a collaborare con il governo» per reperire l’ulteriore miliardo che occorre per garantire il completamento previsto entro il 2031.

Chiaramente, rimane ancora scoperta dall’Av la tratta ferroviaria che da Praia arriva fino a Reggio Calabria. Per questa dorsale occorrono altri 16 miliardi di euro e Cgil, Cisl e Uil al riguardo ritengono «fondamentale avviare subito le procedure per reperire» queste risorse «riconoscendo l’opera come strategica non solo per la Calabria ma per l’intero Paese». Non va dimenticato che l’intervento dovrà interessare anche la tratta Gioia Tauro-Ponte sullo Stretto, che potrebbe infatti godere di una priorità.