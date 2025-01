Politica calabrese in lutto, muore Nunzio Lacquaniti. Diresse Confindustria regionale e fu assessore a Palmi

Il mondo della politica calabrese è in lutto per la scomparsa di Nunzio Lacquaniti, che da tempo combatteva contro una brutta malattia. Originario di Palmi, è stato uno dei riferimenti della cultura per la propria terra e si candidò a ricoprire la carica di sindaco negli anni '90 e negli anni 2000 diresse l'assessorato alla Cultura palmese. Diresse Confagricoltura calabrese. I funerali si terranno domani alle 15 nella Chiesa del San Giovanni.

Le parole del sindaco di Catanzaro Fiorita

"Con Nunzio Lacquaniti, Catanzaro perde prima di tutto un galantuomo, una persona perbene che ha amato e rispettato la città. Lo ricordiamo candidato a sindaco, dare il suo contributo politico con l’onestà intellettuale che lo ha sempre contraddistinto, insieme con lo spirito di servizio. Lo stesso che ne ha segnato il lavoro di direttore di Confagricoltura, svolto con dedizione, con piena coscienza dell’importanza strategica di quel comparto per l’economia calabrese. Ma Lacquaniti è stato anche un fine intellettuale, che si è speso nel mondo dell’associazionismo lasciando tracce tangibili nel capoluogo e non solo. Insomma, un cittadino a tutto tondo, di cui oggi onoriamo la memoria e piangiamo la scomparsa" ha affermato Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro.