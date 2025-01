Due giovani vittime sul lavoro in Calabria in poco più di 20 giorni: Maicol Affatato e Francesco Stella

Oggi, a distanza di 22 giorni, la Calabria si è risvegliata con un altro dramma: quello del 26enne Maicol Affatato . Il giovane stava lavorando all'interno di un capannone di Mandatoriccio, comune dello Ionio Cosentino, quando ad un certo punto parte del tetto è venuto giù: Maicol è precipitato facendo un volo di 10 metri circa e per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Venerdì 3 gennaio e sabato 25 gennaio 2025. Due date che diventeranno un simbolo negativo per la Calabria. Due date che verranno ricordate per due terribili incidenti sul lavoro che hanno causato la morte di due giovani vittime.

Ora, come sempre accade in questi casi, arriveranno note stampa, comunicati, dichiarazioni dal mondo della politica partitica e sindacale. Un fiume di parole stucchevole ed inutile fin quando non saranno presi i necessari provvedimenti di sicurezza a tutto tondo, fin quando la macchina dei controlli non funzionerà a dovere.