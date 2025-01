Aumenta in Calabria il numero di donazioni per i trapianti d’organi, ma è ancora sotto la media del Mezzogiorno

Il 2024 è stato l’anno migliore per i trapianti in Italia. A livello nazionale, secondo i dati diffusi nei giorni scorsi dal Rapporto sulle donazioni e i trapianti in Italia del Ministero della Salute, sono cresciute le donazioni di organi (2.110 con un +2,7% rispetto al 2023), così come il numero di trapianti eseguiti: 4.692, 226 in più rispetto al 2023. Si tratta dei valori più alti mai registrati. Circa la metà dei trapianti (2.393) sono di rene (+6,6% rispetto al 2023); quelli di cuore sono stati 418 (+13%). In aumento i trapianti di fegato, 1.732 (+1,8%), mentre in lieve calo quelli di polmone (da 188 a 174); stabili quelli di pancreas (36).

In Calabria, pur con alcuni dati positivi, si evidenzia un quadro con qualche criticità. È aumentato in percentuale il tasso di donazione per milione di popolazione (Pmp) rilevato all’interno dei reparti di rianimazione degli ospedali calabresi: dal 38,3 del 2023 si è passati al 47,7; così com’è aumentato il tasso di donazione complessivo, passato dal 14,6 Pmp al 17,3 Pmp (+2,7%). Tuttavia, quest’ultimo dato rimane sensibilmente inferiore rispetto alla media del Mezzogiorno (25,2), e alla media nazionale, pari a 30,2. I trapianti per milione di abitanti (Pmp) da donatore deceduto mostrano una situazione simile. In Calabria si registrano 19,5 trapianti Pmp, un numero sensibilmente inferiore rispetto alla media nazionale (75,5 Pmp). Anche in questo caso, il divario con le regioni più performanti è evidente, ponendo la Calabria tra le regioni meno virtuose.