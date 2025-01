Dalla Calabria alla fama mondiale: il prof Giuseppe Fiamingo tra i 50 candidati a vincere un premio da 1 milione di dollari

Giuseppe Fiamingo, insegnante italiano di matematica e fisica, ha conquistato un posto tra i 50 finalisti del GEMS Education Global Teacher Prize, un prestigioso riconoscimento internazionale del valore di un milione di dollari, promosso dalla Varkey Foundation in collaborazione con GEMS Education e UNESCO.

Nato a Spilinga, in Calabria, Fiamingo insegna presso l’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” di Tropea ed è l’unico rappresentante italiano a concorrere per questo ambito premio. Giunto alla sua nona edizione, il Global Teacher Prize ha l’obiettivo di celebrare il lavoro di milioni di insegnanti che, giorno dopo giorno, contribuiscono alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni.

Dalla sua creazione nel 2014, il premio ha raccolto oltre 100.000 candidature, dimostrando il suo impatto sempre più rilevante a livello internazionale. “Sono profondamente onorato di essere tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize, in compagnia di educatori straordinari provenienti da tutto il mondo. Ringrazio la Varkey Foundation, GEMS Education e l’UNESCO per aver dato visibilità al ruolo fondamentale che gli insegnanti svolgono nella società: il nostro compito è quello di stimolare la curiosità degli studenti, incoraggiare la loro creatività e fornire loro gli strumenti per esprimere al meglio il proprio potenziale”, ha dichiarato Fiamingo.