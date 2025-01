Maltempo in Calabria: migliorano le condizioni, ma l'allerta arancione resta LE ZONE COLPITE

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Calabria nelle ultime 24 ore, caratterizzata da intense piogge e forti raffiche di vento, si registra un miglioramento generale delle condizioni meteo in tutte le province. Tuttavia, l'allerta arancione rimarrà in vigore per tutta la giornata odierna, come confermato dall'ultima riunione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Fiumi esondati e strade interrotte

Durante la notte si sono verificati alcuni episodi di esondazioni fluviali, con conseguenti interruzioni stradali causate da frane e alberi caduti. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone e non si registrano situazioni di particolare criticità.

Nel Comune di Stilo, la fiumara dello Stilaro ha superato l'alveo in un tratto, minacciando le abitazioni circostanti. In risposta, una squadra di volontari e personale della Protezione Civile è stata inviata per valutare la situazione. A Bianco, un torrente ha tracimato invadendo la Statale 106, successivamente riaperta al traffico con prudenza.