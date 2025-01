Anziani e disabili, ingannati e truffati a Taurianova: i carabinieri “sigillano” casa e conto corrente

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è già stato consegnato ai due coniugi taurianovesi che, nei giorni scorsi, sono stati coinvolti nell’operazione sulla presunta circonvenzione di incapace ai danni dei nonni. I due soggetti, marito e moglie, sono stati denunciati a piede libero e dovranno rispondere di diversi episodi controversi relativi alla gestione dei due anziani signori e ad alcune spese effettuate. I carabinieri di Taurianova, coordinati dal maresciallo Salvatore Barranco, in questo quadro hanno eseguito un decreto di sequestro di una casa e un conto corrente emesso dal Gip di Palmi, dottor Francesco Petrone, nei confronti dei due accusati che, «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso materiale e morale tra loro, per procurarsi un profitto, abusando dello stato di infermità e deficienza psichica di due ultraottantenni, invalidi, e affetti da svariate patologie all’epoca dei fatti, inducevano questi ultimi a compiere atti che importavano effetti giuridici per loro dannosi».