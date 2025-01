Circolazione ferroviaria, prosegue il restyling sulla linea Ionica: le tratte sospese e le date

Proseguono le modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Ionica per consentire gli interventi di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale. La circolazione ferroviaria tra Sibari e Crotone sarà sospesa sino al prossimo 14 giugno 2025, dal 20 gennaio al 7 settembre 2025 sospesa anche fra Crotone e Catanzaro Lido.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus tra Sibari e Catanzaro Lido.

I treni Intercity 558, 562, 564, 566 in collegamento con la Puglia saranno instradati sulla linea Tirrenica, con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia e proseguimento su Sibari. Per i viaggiatori Intercity tra Sibari e Catanzaro Lido è previsto un servizio bus che effettuerà fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. Il bus sostitutivo in connessione al treno Intercity 562 effettuerà fermata anche a Cutro.