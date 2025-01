Risorse idriche, in Calabria è allarme: Reggino, Crotonese e parte della fascia ionica cosentina presentano un alto grado di siccità

Piogge e nevicate vengono accolte come un toccasana per invasi, falde e sorgenti del territorio calabrese. Ma probabilmente non basteranno ancora a sovvertire l’andamento siccitoso che va avanti ormai da anni e che ha portato alcune zone della Calabria a livelli da allarme rosso. Le cartografie di agenzie e istituti che si occupano di monitorare e analizzare lo stato delle risorse idriche sono spietate nei loro dati e conclusioni.

Le zone più colpite

L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale conferma per il comparto potabile una «severità idrica elevata» nelle province di Reggio Calabria e Crotone e per alcuni schemi della provincia cosentina collegati funzionalmente all’area crotonese. La parte restante del territorio regionale non è a quei livelli ma si attesta pur sempre a una severità idrica media. Per quanto riguarda il comparto irriguo, invece, la situazione è ancora più preoccupante, poiché è l’intera Calabria ad avere una severità elevata.